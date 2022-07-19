Появилась информация о новом контракте Морозова с UFC

Российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с новым контрактом казахстанца Сергея Морозова (18-5) с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Много вопросов про карьеру Сергея Морозова. Пока он на паузе, отдыхает. UFC новый контракт пока не дали", - написал обозреватель.

Казахстанец Морозов подпишет новый контракт с UFC? Менеджер дал ответ

Напомним, свой последний бой по контракту с UFC Морозов провел на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), где одержал победу над бразильцем Раулианом Пайвой.

В четырех поединках в UFC казахстанец одержал две победы - над Халидом Тахой и Пайвой, а также дважды проиграл удушением - Умару Нурмагомедову и Дугласу Сильве де Андраде.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт:



