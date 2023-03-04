Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

"Поставив на него деньги, вы ничего не заработаете". Известный эксперт разобрал шансы Рахмонова на победу

"Поставив на него деньги, вы ничего не заработаете". Известный эксперт разобрал шансы Рахмонова на победу
©UFC

Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам и комментатор Айдар Махметов специально для Vesti.kz сделал прогноз на топовый бой Шавката Рахмонова (16-0) в UFC. 

В воскресенье, 5 марта, утром по казахстанскому времени Рахмонов проведет поединок против американца Джеффа Нила (15-4) в основном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Махметов разобрал сильные и слабые стороны соперника казахстанца. Он считает, что Рахмонов, который все свои 16 боев в ММА выиграл досрочно, и на этот раз не станет затягивать.

"На UFC 285 в Лас-Вегасе в бою нашего Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила есть явный фаворит - это, конечно же, Шавкат. Поставив на него деньги, вы практически ничего не заработаете, таковыми видят шансы на его победу букмекеры. Ну и букмекеры свой хлеб едят не зря. 

Мне Джефф Нил очень нравится. В первую очередь из-за того, что он такой упертый боец. Всегда старается биться до конца и использовать свой шанс. У него очень неплохая ударка. А насчет грэпплинга - я бы не сказал, что у него прям супервыдающиеся способности. Но противостоять проходам, противостоять атакам и удушающим приемам он может.

Если в начале карьеры у него было одно поражение удушающим, то в последующем он это минимизировал и больше так не проигрывал. Один раз он проиграл Кевину Холланду техническим нокаутом, но это было в других промоушенах. В рамках UFC он проигрывал бывшему сопернику Шавката Нилу Магни по очкам и также проиграл Стивену Томпсону - также по очкам.

И две последние победы, особенно над Висенте Луке, который тренируется вместе с Шавкатом в зале Kill Cliff, подняли его акции. И в настоящий момент он довольно высоко котируется, стоит выше Шавката в рейтингах.

Но я думаю, что у Шавката не должно с ним быть больших проблем. Во-первых, Шавкат выше. Очень хорошо может использовать свой reach - размах рук. И будет держать соперника на дистанции. 

Я думаю, после первого "пристрелочного" разведывательного раунда Шавкат уже приступит к давлению, которое будет постоянно создавать на Джеффа. И Джефф это давление, скорее всего, не выдержит. 

На мой взгляд, Шавкат победит либо техническим нокаутом ближе к концу второго - в начале-середине третьего раунда. Либо поймает Джеффа на удушающий", - сказал Махметов.

Напомним, что Нил провалил взвешивание и теперь отдаст Рахмонову часть своего гонорара. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:27
UFC
"Поставив на него деньги, вы ничего не заработаете". Известный эксперт разобрал шансы Рахмонова на победу "Поставив на него деньги, вы ничего не заработаете". Известный эксперт разобрал шансы Рахмонова на победу
Сегодня , 12:02
UFC
Жалгас Жумагулов дал победный совет Шавкату Рахмонову перед боем в UFC Жалгас Жумагулов дал победный совет Шавкату Рахмонову перед боем в UFC
Сегодня , 10:18
UFC
Шавкат Рахмонов показал уникальное видео со взвешивания перед топовым боем в UFC Шавкат Рахмонов показал уникальное видео со взвешивания перед топовым боем в UFC
Сегодня , 09:55
UFC
"Заряжен на победу". Видео последней дуэли взглядов Шавката Рахмонова перед боем в UFC "Заряжен на победу". Видео последней дуэли взглядов Шавката Рахмонова перед боем в UFC
Сегодня , 08:01
UFC
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Прямая трансляция топового боя UFC Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Прямая трансляция топового боя UFC
Сегодня , 07:33
UFC
Сопернику Шавката Рахмонова вынесли наказание после провала на взвешивании перед боем в UFC Сопернику Шавката Рахмонова вынесли наказание после провала на взвешивании перед боем в UFC
Сегодня , 01:28
UFC
Соперник Шавката Рахмонова провалил взвешивание. Бой отменяется? Соперник Шавката Рахмонова провалил взвешивание. Бой отменяется?
Сегодня , 00:49
UFC
Мой муж спросил: "Что происходит?". Журналистка UFC назвала сексуальную особенность Рахмонова Мой муж спросил: "Что происходит?". Журналистка UFC назвала сексуальную особенность Рахмонова
Вчера , 23:56
UFC
"Веcь Казахстан думает, что я помешалась". Горячая фанатка снова высказалась о Рахмонове "Веcь Казахстан думает, что я помешалась". Горячая фанатка снова высказалась о Рахмонове
Вчера , 23:20
UFC
Шавкат Рахмонов прошел взвешивание перед UFC 285 Шавкат Рахмонов прошел взвешивание перед UFC 285
Вчера , 22:39
UFC
Уникум ММА назвал трех лучших спортсменов мира Уникум ММА назвал трех лучших спортсменов мира
Вчера , 20:54
UFC
Шавкат Рахмонов блеснул интеллектом среди бойцов UFC Шавкат Рахмонов блеснул интеллектом среди бойцов UFC
Вчера , 20:29
UFC
Рахмонову предрекли поражение в следующем бою в UFC Рахмонову предрекли поражение в следующем бою в UFC
Вчера , 16:17
UFC
"Главная угроза". Названы самые опасные стороны Рахмонова и его соперника по бою в UFC "Главная угроза". Названы самые опасные стороны Рахмонова и его соперника по бою в UFC
Вчера , 15:55
UFC
"Не знаю, кто может его остановить". Фанаты назвали победителя боя Рахмонов - Нил "Не знаю, кто может его остановить". Фанаты назвали победителя боя Рахмонов - Нил
Вчера , 15:19
UFC
Гордость Кыргызстана: чемпионка UFC сотворит историю на турнире с Рахмоновым? Гордость Кыргызстана: чемпионка UFC сотворит историю на турнире с Рахмоновым?
Вчера , 13:26
UFC
Джефф Нил грозится побить Шавката Рахмонова: Посмотрим, как фанаты отреагируют Джефф Нил грозится побить Шавката Рахмонова: Посмотрим, как фанаты отреагируют
Вчера , 12:58
UFC
Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление о досрочной победе накануне топового боя в UFC Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление о досрочной победе накануне топового боя в UFC
Вчера , 11:05
UFC
"Идет стадия переговоров". Президент лиги Naiza высказался о турнире UFC в Казахстане "Идет стадия переговоров". Президент лиги Naiza высказался о турнире UFC в Казахстане
Вчера , 10:31
UFC
"У Хамзата попросил разрешение?". Фанаты Чимаева "накинулись" на Рахмонова за интервью "У Хамзата попросил разрешение?". Фанаты Чимаева "накинулись" на Рахмонова за интервью
Вчера , 09:59
UFC
UFC 285. Рахмонов рвется к титульному поединку! UFC 285. Рахмонов рвется к титульному поединку!
Вчера , 09:43
UFC
Претендент на титул? Президент UFC озвучил перспективы Рахмонова Претендент на титул? Президент UFC озвучил перспективы Рахмонова
Вчера , 09:21
UFC
Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов с Джеффом Нилом перед боем в UFC Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов с Джеффом Нилом перед боем в UFC
2 марта, 21:25
UFC
"Прет за поясом UFC и может размотать Чимаева". В России восхитились Шавкатом Рахмоновым "Прет за поясом UFC и может размотать Чимаева". В России восхитились Шавкатом Рахмоновым
2 марта, 19:32
UFC
"В клетке он намного лучше". Шавкат Рахмонов заговорил на французском  "В клетке он намного лучше". Шавкат Рахмонов заговорил на французском 
2 марта, 19:11
UFC
Когда Асу Алмабаев попадет в UFC? Боец брал пояс, идет на серии 13-0 и тренируется с Рахмоновым Когда Асу Алмабаев попадет в UFC? Боец брал пояс, идет на серии 13-0 и тренируется с Рахмоновым
2 марта, 18:54
UFC
Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого он не победит Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого он не победит
2 марта, 17:54
UFC
"Шавкат станет чемпионом UFC". Жанкош Тураров сделал прогноз на бой Рахмонова "Шавкат станет чемпионом UFC". Жанкош Тураров сделал прогноз на бой Рахмонова
2 марта, 16:11
UFC
Топ-боец UFC сравнил Рахмонова с Чимаевым и раскрыл свою главную особенность перед боем Топ-боец UFC сравнил Рахмонова с Чимаевым и раскрыл свою главную особенность перед боем
2 марта, 15:10
UFC
Прогноз на бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: ключ к победе казахстанца Прогноз на бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: ключ к победе казахстанца

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus