Порье предложил проверить Макгрегора на наркотики

Американский боец Дастин Порье, бывший временный чемпион UFC в легком весе, заявил, что звездный ирландец Конор Макгрегор должен пройти проверку на употребление запрещенных препаратов. В частности, речь идет о наркотических средствах.

"Ему нужно пройти тест на наркотики. Да, он должен пройти тест на допинг. А если мы изменим правила, чтобы он смог соревноваться без допинг-тестов и приносить промоушену деньги за просмотры, мне кажется, что мы превратим в посмешище все то, что у нас действовало ранее. Но решаем эти вопросы не мы, а они делают то, что хотят", - цитирует Порье MMAWeekly.com.

Напомним, в последнем бою Порье потерпел поражение. Его нокаутировал Джастин Гэтжи.

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