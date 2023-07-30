Порье объяснил свой нокаут от Гэтжи и оценил вероятность проведения реванша в UFC

Американский боец Дастин Порье, бывший временный чемпион UFC в легком весе, объяснил, в чем допустил ошибку в бою со своим соотечественником Джастином Гэтжи, передает "Чемпионат".

"Я почувствовал, что пробил его в самом начале, но не стал спешить, подумав, что у нас впереди еще пять раундов. Я решил, что если смог сделать это в первом раунде, то смогу сделать и позже. Мне показалось это умным ветеранским ходом. Возможно, я ошибся.

Реванш? У нас счет 1-1, мы по разу нокаутировали друг друга. Увидим, как все сложится", - сказал Порье на пресс-конференции.

Напомним, Гэтжи взял реванш и нокаутировал Порье на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ