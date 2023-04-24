Популярный ютубер бросил дерзкий вызов Макгрегору

Американский видеоблогер Джейк Пол, который пользуется большой популярностью, в основном благодаря своим выступлениям в боксерском ринге, высказал желание провести бой в двух весовых категориях с бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я лучше тебя как боксер, Конор. И я сделаю то, что не сделал ты – вырублю Нейта (Диаза). Давай встретимся в главном событии вечера в Дублине после моего боя. Хотя, поскольку ты не владеешь собой, ты спрячешься за Дану (Уайта) и пропьешь остаток своей жизни", - написал Пол в социальных сетях.

В последнем поединке Пол уступил брату Тайсона Фьюри Томми. Бой проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 26 на 27 февраля. Поединок продлился восемь раундов и завершился победой Фьюри решением судей. Это первое поражение для популярного ютубера, в то время как Томми провел восемь боев и ни разу не проиграл.

Что касается Макгрегора, то 34-летний ирландец не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

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