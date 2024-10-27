"Пока меня нет". Непобежденный боец из Дагестана обратился к Асу Алмабаеву

Звездный боец ММА Мухаммад Мокаев (13-0-0-1) обратился к болельщикам из Казахстана и топовому представителю наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаеву (21-2). На видео его записал известный казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, передают Vesti.kz.

"Казахстан, алға! Полный газ! Пока меня в организации нет, Асу, газуй, братишка!", - сказал он на видео, надев казахский чапан.

Асу уже увидел обращение и отреагировал в своих соцсетях:

"Газ 24 на 7, братишка", - подписал казахстанец.

24-летний английский боец Мокаев, являющийся выходцем из Дагестана (Россия), в июле одержал очередную победу и довел свой рекорд в UFC до 7-0. Однако, из-за конфликта с руководством промоушена, его контракт не был продлен. В итоге Мухаммад остался за бортом лучшей лиги мира, хотя был близок к титулу.

Что касается 30-летнего Алмабаева, то он занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего веса. На его счету четыре победы в четырех поединках под эгидой американского промоушена.