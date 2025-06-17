"Почему ты меня бьешь?" У Рахмонова и известного блогера случился конфликт с угрозами

Скандальный инцидент произошел в Алматы со звездой UFC Шавкатом Рахмоновым (19-0). Известный ММА-блогер Сулла Хуфу, автор канала "Наш Боец", рассказал об угрозах со стороны непобежденного бойца. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о причинах конфликта и хронологии событий.

На прошлой неделе, 9 июня, на своих страницах в соцсетях Сулла высказал мнение о дальнейших перспективах Рахмонова. В частности, он отметил, что не верит в успех казахстанца в UFC.

"Что происходит с Шавкатом сейчас? Давайте вспомним его поединок с Иэном Гэрри, где могла случиться катастрофа. Гэрри Шавката конкретно встряхнул. До этого все победы были финишами, а тут он мог проиграть. Только чудом вышел в конце пятого раунда. В команде Шавката даже не сделали пресс-конференцию после этой победы. Когда он отказался от титульного поединка - для меня это был звоночек. В команде это мотивировали, что есть накопительный эффект травм. Но, ребята, после поединка с Томпсоном и до боя с Гэрри прошло больше года. Они все, что угодно, могли за это время вылечить. И что за травма? Вообще непонятно. Какие-то обрывки фотографий, но никто ничего не говорит. Я думаю, потому что им просто нечего сказать. Повторюсь еще раз, показательным моментом было то, что они сделали пресс-конференцию, где могли бы задаваться такие вопросы. Если Шавкат и будет биться дальше в UFC, то не с ребятами из топ-10. Более того, я так скажу: у Шавката больше нет чемпионских амбиций, он заработал приличное количество денег. И поражение в конце карьеры ему не нужно. Хотя, если бы он постарался - он бы стал чемпионом. Все в курсе, что у него есть звзедная болезнь. Как я слышал, у него и с дисциплиной были проблемы. Мы, фанаты ММА, простим все. Главное, привези пояс сюда. Шансы еще есть!", - сказал Сулла.

Его основные доводы были в том, что у Шавката уже нет голода и мотивации, так как он заработал немало денег, а также в том, что он уже отказался от титульного поединка. В конце своего спича блогер заявил, что непобежденный боец страдает от звездной болезни, и что у него были проблемы с дисциплиной.

Это выступление блогера поделило аудиторию на два лагеря: одни согласились с автором и разочаровались в Шавкате, другие же накинулись на Суллу, встав на защиту бойца. Однако сам спортсмен это никак не комментировал.

Однако в пятницу, 13 июня, Шавкат и Сулла встретились друг с другом на вечере бокса в Алматы. И после этой встречи блогер заявил об угрозах со стороны именитого атлета.

"Да, эти угрозы прозвучали. Они были не двусмысленными, они были не шуточными. Это была реальная угроза. Было страшно. А кому будет не страшно? Шавкат - третий номер рейтинга UFC, он богатый и влиятельный человек, и любому на моем месте было бы страшно. И до сих пор мне страшно, и я все думаю: струшу я, или не струшу, расскажу вам всю правду, или нет. Но, надеюсь, "заднюю" я не включу", - вещал Сулла.

Совместное фото Рахмонова и Суллы в 2016 году

Через несколько часов Сулла все же рассказал об инциденте подробнее. Встреча с Шавкатом не была в планах, но так как блогер пришел поддержать и осветить боксерский поединок Фаниля Рафикова, было ясно, что их пути с Рахмоновым могут перечесья. Все-таки Шавкат и Фаниль являются одноклубниками.

В итоге встреча состоялась, и она перетекла в личный разговор за закрытыми дверями. В этом диалоге, по словам Суллы, говорил именно Шавкат, а сам блогер пытался поскорее закончить диалог и избежать плохих последствий.

"Я увидел у входа в раздевалку Рахмонова. Он меня замечает, и говорит: "О, Сулла, тебя как раз-таки я и искал. Пойдем-ка, парень, нам с тобой нужно очень серьезно говорить". Мы с ним вместе заходим в раздевалку Фаниля, я вижу там человек 20. Большая раздевалка, в конце которой дверь с душевой. И пока мы шли к ней, Шавкат довольно громко, в шуточной форме, говорит: "Вот сейчас мы с тобой, Сулла, наконец-то поговорим". Захожу первым в душевую, за мной заходит Шавкат и закрывает дверь. Между нами расстояние полметра максимум. И он начинает мне говорить: "Ты че, Сулла, про меня вообще начинаешь говорить?!", - уже в матерной форме. С очень серьезным и агрессивным лицом, он сразу поменялся. Я спросил: "Шавкат, почему ты со мной разговариешь матами, я разве с тобой говорю матами? В чем дело?". Он ничего не ответил, но внешней стороной ладони по моему прессу (стал наносить удары). Не сильно, раза два-три. Я говорю: "Стоп, Шавкат, почему ты меня бьешь?". А он говорит: "Слушай, Сулла, это я еще тебя не бью. Когда я тебя изобью, а я тебя изобью конкретно". Он начинает использовать бранные слова, в том числе на казахском языке, описывая, как будет бить мое, так скажем, уже бездыханное тело, если я еще раз про него что-то скажу", - начал рассказ Сулла.

"Там не было оскорблений, но он дал понять, что нанесет жесткие серьезные увечья моему организму, после которых жизнедеятельность будет уже невозможна. Я спросил: "Шавкат, с чего это вдруг ты собрался такое со мной совершить? Я оскорбил тебя или твоих близких?". Он мне отвечает: "Ты говорил, что у меня звездная болезнь". С моей стороны это было оценочное субъективное суждение, но ни в коем случае не оскорбление. Далее он вспомнил, что я назвал Жумагулова лучшим бойцом ММА. Я говорил это на нескольких подкастах, это моя субъективная точка зрения, и я ее обосновывал. И тут мне об этом говорит Шавкат, а я не понимаю вообще, причем здесь Жалгас. Но я не стал у него об этом спрашивать, потому что к этому моменту Шавкат был уже максимально агрессивный, злой, в его глазах была ненависть. И я реально начал бояться за свое здоровье и жизнь. Это третий номер рейтинга UFC в 77 килограммах! Ему не нужно меня добивать. При моем здоровье, ему одного удара хватит, чтобы моя следующая остановка была реанимация или вообще три метра под землей. Я объективно оцениваю свои силы. И я понимаю, что единственное, что я могу в этот момент сделать - это просто стоять и молчать. Возможно, Шавкат хотел, чтобы я начал унижаться, просить у него прощения, но я до этого не пал, я просто стоял молча, сохраняя остатки своего достоинства. В конце я просто понимаю, что если его не остановить, то может случиться страшное. Я говорю: "Шавкат, я тебя услышал, я тебя понял". Он переспрашивает: "Ты понял меня?! Ты понял, что я с тобой сделаю?! Ты понял, какие будут последствия?!". Уже после третьего раза, когда я сказал, что я понял все и услышал, разговор остановился, и мы вышли из этой душевой.

Причин для недовольства у Рахмонова было две. Во-первых, он предъявил блогеру претензии на слова о звездной болезни, а также припомнил ему, что тот назвал Жалгаса Жумагулова лучшим бойцом ММА в Казахстане.

"Если сотрудники СМИ в рамках приличия и без оскорблений преподносят какой-то материал, а профессиональные бойцы подходят к нам и начинают угрожать нашей жизни, чтобы мы замолчали - то здесь молчать ни в коем случае нельзя. Прецедент бывает только единожды, после этого - это обыденность. И тогда грошь цена всей нашей работе, и спортивной журналистики в Казахстане не будет. Сегодня это сделал Шавкат, а завтра кто-то другой посмотрит, и скажет: "Почему Шавкату можно, а мне нельзя?". Поэтому я сейчас с вами этим поделился. С другой стороны, мне важна моя безопасность. Если Шавкат осуществит свой план самостоятельно, или чужими руками, а у него огромная армия поклонников, - это будет означать только одно, что вся наша казахстанская журналистика идет на ***. Вот и все. Мы - журналисты, мы никого не оскорбляем. Мы делаем свою работу, но нам нельзя угрожать", - заключил Сулла.

В конце Сулла отметил, что об этом необходимо рассказывать общественности, потому что такие инциденты могут негативно отразиться на спортивной журналистике в целом. Он еще раз обратил внимание подписчиков на то, что с его слов оскорблений в адрес Шавката не было.

Фото с Жалгасом Жумагуловым (2018 год)

Конфликт Рахмонова с блогером: на чьей стороне фанаты?

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали блогера и встали на сторону бойца:

"Ты неправильно начал говорить про звездную болезнь. Это отличный боец и он станет чемпионом!". "Мое субъективное мнение: ты простой провокатор, а не журналист". "Значит, что-то есть в твоих репортажах, что так разолило Шавката. Проанализировать не помешает и сделать выводы. Просто он человек спокойный, я его лично знаю. Если тебе удалось его вывести из эмоционального равновесия, значит, ищи причину в себе. Конечно, я не оправдываю его поступок, согласен, что он поступил неправильно, но и ты тоже будь осторожнее в речах и постарайся никого не задевать своим оценочным суждением, и тогда всем будет хорошо". "Сулла, не стоило это говорить в эфире". "Не упоминай больше Шавката на своем канале и все, какие проблемы? Других бойцов, что-ли, не хватает? Ты блогер, а не журналист. И каждый имеет право на защиту своей персоны. Шавкат тоже имеет право тебе предъявить за то, что ты его упоминаешь".

Другие же похвалили Суллу и отметили, что Рахмонов поступил некорректно.

"Чимаев тоже Шавката назвал оскорбил, а когда был бой Оливейра - Махачев, они вдвоем были на одной арене. Почему Шавкат за это не спросил у Чимаева?". "Сулла, за это я тебя смотрю , потому что ты говоришь открыто и выражаешь свою точку видения!". "Посмотрел то видео, все по факту ты сказал. Шавкат поступил очень некрасиво и недостойно. Угрожать расправой профессиональному бойцу равносильно тому, что угрожать с холодным оружием. Ты красавчик, держался достойно и не побоялся показать истинное лицо Шавката". "Сулла красавчик. Спортсмен такого уровня должен уметь себя контролировать". "Да, некрасиво получилось. Не по понятиям. Здесь неправ Шавкат. Сулла блогер. Он высказал свое личное мнение, а Шавкат должен был доказать свое в следующем бою".

В диалоге с Vesti.kz Хуфу отметил, что никакой реакции на это видео, опубликованное 14 июня, со стороны Рахмонова и его команды не было. Ни извинений, ни продолжений угроз. Кроме того, блогер развеял слухи ММА-общественности о том, что его не пригласили на подкаст NAIZA TV из-за инцидента с Рахмоновым. Сулла заверил, что на следующей неделе намерен участвовать в подкасте, а в этот раз был недоступен из-за загруженности по работе.

Добавим, что Сулла на протяжении многих лет ведет авторский блог в соцсетях про казахстанский ММА. Он также появлялся на турнирах в качестве комментатора и октагон-анонсера. Несколько раз признавался лучшим ММА-блогером страны по версии NAIZA Awards.

Фото: соцсети Суллы Хуфу