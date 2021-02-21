"Почему он маску надел на бороду?". Хабиб рассказал, как тяжело заболел и попал в реанимацию перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за месяц до поединка с Джастином Гэтжи, после которого объявил о завершении карьеры, попал в реанимацию. Об этом россиянин рассказал в интервью на канале бойца Магомеда Исмаилова в YouTube, передают Vesti.kz. Оказалось, что спортсмен так тяжело перенес заболевание свинкой.

Нурмагомедов показал фото, на котором видно, насколько отекло тогда его лицо.

"Помнишь, мы записывали видео, я был в маске? Я был в маске, потому что в этот день заболел свинкой, когда лицо опухает. У меня была свинка и все говорили: "Почему он маску надел на бороду?" Это было 9 сентября утром. Я проснулся, я заболел. А 10-го мы вылетаем, 24 октября надо драться. 10-го мы вылетаем, я еще сильнее заболел в самолете, температура. Хуже, хуже. Потом попал в больницу, провел в реанимации пять дней. Очень плохо было. И 24 сентября я начал тренироваться. Считай, где-то 15 дней вообще без тренировок. И не просто отдых, я сильно болел. Начали тренироваться, и потом где-то 7 октября я сломал палец на ноге. Со смещением, его потом поставили на место", - рассказал Хабиб.

Напомним, на турнире UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре прошлого года Хабиб вырубил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC.