Победитель главного боя на турнире UFC 42 получил самый большой гонорар

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 42. По его итогам лига распределила выплаты традиционных бонусов, сообщает "Чемпионат".

В номинации "Лучший бой турнира" победили Макс Холлоуэй и Яир Родригес. В данном противостоянии победил американец, Холлоуэй получил больше других - 491 тысячу долларов за бой (из них 210 тысяч за само участие в поединке и столько же за победу в нем).

Его соперник Родригес в общей сложности заработал 161 тысячу. Ровно сотню тысяч мексиканский боец получил за само участие, а сумму в два раза меньше ему выплатили за звание "Лучшего боя турнира".

Напомним, что Холлоуэй и Родригес выдали захватывающий поединок, продлившийся все пять раундов. По их итогам судьи отдали победу американцу.

Холлоуэй - бывший чемпион UFC в полулегком весе. Занимал седьмую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.