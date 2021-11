Участники главного боя UFC устроили кровавую рубку. Победителя определили судьи

Бывший чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй (23-6) одержал победу над мексиканцем Яиром Родригесом (12-3) в главном событии турнира UFC Вегас 42, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы устроили кровавую рубку. Инициатива переходила от одного файтера к другому. В итоге поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу американцу (49-46, 48-47, 48-47). Хотя Родригесу нужно отдать должное, так как бился до последнего.

Холлоуэй - бывший чемпион UFC в полулегком весе. Занимал седьмую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Everybody gangster till Yair goes for the meme shit. #UFCVegas42 pic.twitter.com/7011EXBTnl