МакГрегор заявил о готовности "разорвать" Яна. Российский боец ответил

Российский боец смешанных единоборств (ММА), временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян заявил, что готов провести бой против ирландца Конора МакГрегора, сообщает Р-Спорт.

Журналист Эзра Эрнандес в своем микроблоге в Twitter выложил фотографию с лучшими, по его мнению, боксерами в UFC. В список вошли Ян, Макс Холлоуэй, МакГрегор, Жозе Алдо и Нейт Диас.

"Я перебоксировал троих из этого списка, - написал МакГрегор в ответ на это сообщение на своей странице в Twitter. - В UFC нет никого близко к моему боксу. Даже Дастин (Порье) начал попадать только после того, как отбил ногу. Я бы всех их "разобрал", если речь идет о боксе. Ян хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разорвал".

Ян призвал МакГрегора ответить за эти слова и вызвал ирландца на поединок.



"Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить. Но давай перейдем к делу, если ты реально готов боксировать или драться. Меня не интересуют вес и правила. Бьюсь об заклад, что ты просто не придешь", - написал Ян в Twitter.

"Без проблем, мелкий. Мы устроим спарринг или что-то в этом роде в ближайшем будущем. Мы примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксерском клубе Crumlin. Тогда мы все и выясним", - ответил Конор.



МакГрегор, выступающий в легкой весовой категории, 10 июля получил перелом ноги в поединке против американца Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. В смешанных единоборствах ирландец одержал 22 победы при шести поражениях. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком весах.