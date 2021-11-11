Названы самые высокооплачиваемые бойцы UFC. Также известны заработки казахстанцев

Стало известно, какие бойцы заработали больше всего денег за свою карьеру в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник, в данном списке учитываются только официально обнародованные данные спортивными комиссиями с 2004 года, поэтому информация ниже отражает только деньги, заработанные, начиная с турнира UFC 46 и далее. Кроме того, данные суммы включают в себя деньги за бонусы за лучший бой и лучшее выступление турнира, а также спонсорские выплаты от экипировщиков формы на турнирах UFC. Но здесь не учтены выплаты, которые получают некоторые бойцы от PPV, а также средства от личных спонсоров.

Учтены гонорары включительно до UFC 266.

Топ-10 выглядит так:

1. Конор МакГрегор - 25,302,000 (долларов)

2. Хабиб Нурмагомедов - 14,770,200

3. Алистар Оверим - 9,914,500

4. Андерсон Силва - 8,732,000

5. Майкл Биспинг - 7,135,000

6. Джуниор Дос Сантос - 7,110,000

7. Джордж Сент-Пьер - 7,037,000

8. Джон Джонс - 7,025,000

9. Андрей Орловский - 6,840,000

10. Дональд Серроне - 6,816,200

Что касается казахстанцев, то они занимают следующие места в рейтинге:

...836. Дамир Исмагулов - 127,000

995. Мария Агапова - 89,000

1036. Шавкат Рахмонов - 77,100

1196. Жалгас Жумагулов - 53,400

1336. Сергей Морозов - 37,500