Петр Ян сделал заявление о завершении карьеры

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) высказался о завершении своей карьеры в самом престижном промоушене, сообщают Vesti.kz. Российский боец подчеркнул, что ему необходимо два боя по контракту.

Петр уверен, что через два года он закончит свою карьеру в UFC. В то же время, недавно Ян прошел операцию и теперь перед ним ожидает почти годовой период восстановления.

"У меня еще есть два боя по контракту, которые нужно провести. Думаю, эти бои тоже будут показателями, поэтому, возможно, еще подерусь там несколько лет. Такой план есть, в принципе", - сказал Петр Ян в интервью Sport24.

Напомним, что на турнире UFC 299 31-летний Ян победил бойца из Китая Сонга Ядонга (21-8-1-1).

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