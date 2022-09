Первый боец из Таджикистана появился в истории UFC. В 2019-м у него сорвался бой с Куатом Хамитовым

Нурулло Алиев стал первым бойцом из Таджикистана в истории UFC. Это стало возможно после победы в отборочном поединке за право получить контракт с промоушеном против американца Джоша Уика, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алиев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде:

An absolute mauling by @NurulloAliev gets it done in round 1 👊 #DWCS pic.twitter.com/YlEUJq1Wp7