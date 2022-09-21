17-летний американец может стать самым молодым бойцом в истории UFC

17-летний американский боец Рауль Росас-младший отметился победой в претендентской серии Даны Уайта (отборочные поединки для попадания в UFC) и может стать самым молодым файтером промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рауль победил своего соотечественника Мандо Гуттьереса единогласным решением судей.

По информации разных СМИ, он с вероятностью 99 процентов получит контракт с UFC, став самым молодым бойцом за историю промоушена.

Как отмечает "Вестник MMA", Росас-младший хорошо чувствует борьбу и знает в ней много приемов и контрприемов, может хорошо дышать на протяжении 3 раундов, пока еще не обладает тяжелыми ударами, но может бить и имеет неординарную ударную технику.

Немного удивляет его внешность, не похож он на 17-летнего юнца, но придется довериться тому, что написано в паспорте.

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