Первые эмоции. Как Рахмонов отреагировал на свою мощную победу в UFC

Небитый казахстанский боец Шавкат Рахмонов после своей четвертой победы в UFC отметил, что его соперник не смог ничего противопоставить, сообщают Vesti.kz.

Видео первых эмоций спортсмена, который задушил в концовке второго раунда американца Нила Мэгни, опубликовал аккаунт промоушена в Instagram.

- Это самый тяжелый бой в твоей карьере, нет?

- Нет, не сказать. Я его сразу перевел, и он ничего не смог сделать.

- Что дальше для тебя?

- Дальше - больше. Отдохнем пока, потом вернемся, подумаем со своей командой, что будем делать.

- Ты на Вандербоя (Стивен Томпсон. - Прим.ред.) нацелился?

- Без разницы. Топ-10. Подумаем, торопиться не будем.

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:



Напомним, что победа над Мэгни стала для Рахмонова 16-й досрочной подряд. После нее он поднялся на второе место в рейтинге непобежденных бойцов UFC.