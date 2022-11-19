Первая казахстанка в UFC сделала заявление о своем здоровье после операции

Казахстанка Мария Агапова (10-4), выступающая в UFC, рассказала о своем состоянии после перенесенной операции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о том, что Агапова выбыла на длительный срок.

"Сегодня прошел один месяц и четыре дня после операции. Я наконец-то могу полностью согнуть ногу", - написала она в сторис своего Instagram.

Первая и пока единственная представительница Казахстана в UFC в своем последнем бою, который состоялся в сентябре в Лас-Вегасе, уступила во втором раунде сабмишеном канадке Джиллиан Робертсон.

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