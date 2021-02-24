Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Первая казахстанка в UFC сделала заявление о следующем бое

В октябре она выбыла на полгода из-за травмы.

Первая казахстанка в UFC сделала заявление о следующем бое
Мария Агапова. Фото: Zuffa LLC©
Новости спорта Смешанные UFC
0

Первая казахстанская девушка-боец в UFC Мария Агапова сделала заявление о своем возвращении в октагон, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что в октябре прошлого года спортсменка порвала связки на ноге и выбыла из строя на полгода.

"Через два месяца возвращаюсь к тренировкам. Реабилитация идет отлично! Потерпите немного, скоро будет бой. Всех люблю!" - написала Агапова в Instagram.

Напомним, что казахстанка провела два боя в UFC. Она дебютировала в июне прошлого года с досрочной победы. А затем в августе потерпела поражение, причем после поединка ее увезли на носилках и госпитализировали.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC Агапова Мария в UFC Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:27
Единоборства

Вновь молодой и непобежденный, или как соперник Рахмонова по дебюту становится трамплином для новичков
Сегодня
11:05
Единоборства

Значительно усложнил свой путь, или что теперь ждет казаха Хамзина из России и какие у него шансы попасть в UFC
Сегодня
09:16
Единоборства

Первая казахстанка в UFC сделала заявление о следующем бое
Вчера
14:15
Единоборства

"Пускай в следующий раз подумает". "Казахстанский МакГрегор" - о неприязни к Хамитову, попадании в UFC и уровне Рахмонова с Исмагуловым
Вчера
13:13
Единоборства

Поединки бойца из Уральска и этнического казаха из России. Прямая трансляция и кард турнира лиги RCC
22 февраля
10:45
Единоборства

"Казахский Брюс Ли" против Мирзаева, поединок друга Петра Яна и чемпионский бой Жумабекова, или что будет на этой неделе в ММА
21 февраля
12:24
Единоборства

"Почему он маску надел на бороду?". Хабиб рассказал, как тяжело заболел и попал в реанимацию перед боем с Гэтжи
20 февраля
11:29
Единоборства

Девушка-боец ММА выложила откровенное фото в купальнике
19 февраля
19:33
Единоборства

"Хочется достичь высот на мировом уровне". Алмабаев - о подписании контракта с лигой, в которой сделал себе имя Чимаев
19 февраля
10:40
Единоборства

"Он вообще деревянный". Хабиб Нурмагомедов составил футбольную команду из бойцов UFC
18 февраля
17:35
Единоборства

Обидчица Агаповой и любимец казахстанских болельщиков из США, или какие бои стоит посмотреть на этой неделе в UFC
18 февраля
12:21
Единоборства

Сексуальная российская девушка-боец уволена из UFC
17 февраля
21:04
Единоборства

Еще больше борьбы, или чего не хватает казахстанским бойцам ММА в важнейших поединках
17 февраля
10:23
Единоборства

Уволенная из UFC красотка поразила фанатов фото с глубоким декольте
17 февраля
09:17
Футбол

Мбаппе подарил Хабибу футболку после хет-трика в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов
16 февраля
19:03
Единоборства

Нет равных "Найману". Десятка самых популярных казахстанских бойцов в Insragram
15 февраля
15:06
Единоборства

Когда вариантов больше нет, или почему UFC может предложить Хабибу бой с другим доминирующим чемпионом
14 февраля
12:19
Единоборства

Усман одержал досрочную победу и в третий раз отстоял титул UFC
12 февраля
19:40
Единоборства

"Этого не хватает для успеха в UFC". Эксперт назвал главный недостаток Шавката Рахмонова
12 февраля
17:41
Единоборства

Звездный аргентинец, небитый американец и обладатель лучшего прозвища. Кто мог бы стать следующим соперником Рахмонова?
12 февраля
14:44
Единоборства

Чемпионский бой в весе Рахмонова, или что нас ждет на этой неделе в UFC
12 февраля
13:05
Единоборства

Президент UFC отказался лишать Хабиба Нурмагомедова чемпионского пояса
12 февраля
12:15
Единоборства

Он побеждал Морозова, в него верит менеджер Абдрахманов, а теперь он в топ-15 UFC. Чем известен боец Мовсар Евлоев
11 февраля
13:14
Единоборства

Рахмонов и компания. Пять лучших непобежденных бойцов Казахстана
7 февраля
14:41
Единоборства

Российский тяжеловес получил бонус за победу в главном бою на турнире UFC
7 февраля
12:40
Единоборства

МакГрегор показал травмированную ногу через две недели после поражения
7 февраля
10:47
Единоборства

Соглавный бой на турнире UFC завершился жестким нокаутом на 28-й секунде
7 февраля
10:18
Единоборства

Российский тяжеловес нокаутировал соперника в главном бою UFC
6 февраля
13:51
Единоборства

"Эти лохи получат свое". Экс-чемпион UFC Тони Фергюсон объявил о возвращении
5 февраля
20:29
Единоборства

В UFC уволили 11 бойцов
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика