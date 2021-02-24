Первая казахстанка в UFC сделала заявление о следующем бое

Первая казахстанская девушка-боец в UFC Мария Агапова сделала заявление о своем возвращении в октагон, сообщают Vesti.kz.
Напомним, что в октябре прошлого года спортсменка порвала связки на ноге и выбыла из строя на полгода.
"Через два месяца возвращаюсь к тренировкам. Реабилитация идет отлично! Потерпите немного, скоро будет бой. Всех люблю!" - написала Агапова в Instagram.
Напомним, что казахстанка провела два боя в UFC. Она дебютировала в июне прошлого года с досрочной победы. А затем в августе потерпела поражение, причем после поединка ее увезли на носилках и госпитализировали.
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