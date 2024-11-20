"Отобравший" нолик у Рахмонова боец UFC сделал прогноз на его следующий бой

Американский боец UFC Майкл Кьеза в интервью Sportskeeda поделился ожиданиями от поединка казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) и ирландца Иэна Мачадо Гэрри (15-0), передает Vesti.kz.

Их поединок состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310.

"Я буду краток, понимаете? Есть несколько видеозаписей спаррингов Иэна Гэрри и Шавката. Я думаю, что они оба хорошо знакомы друг с другом… Я думаю, что этот бой закончится решением судей. Они отразят несколько атак, и все будет зависеть от того, кто сможет выйти и внести что-то новое в их игру. Я думаю, что для Шавката, если он сможет найти способ перевести этот бой на канвас, это принесет ему большую пользу. А для Иэна, я думаю, все будет зависеть от того, что, если он сможет изменить стойку, немного использовать удары ногами, я думаю, он сможет добиться большого успеха. Но когда все это закончится и пыль уляжется, я думаю, Шавкат выйдет с поднятой рукой и станет законным претендентом номер один", - отметил Кьеза.