"Отобравший" нолик у Рахмонова боец UFC сделал прогноз на его следующий бой
Американский боец UFC Майкл Кьеза в интервью Sportskeeda поделился ожиданиями от поединка казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) и ирландца Иэна Мачадо Гэрри (15-0), передает Vesti.kz.
Американский боец UFC Майкл Кьеза в интервью Sportskeeda поделился ожиданиями от поединка казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) и ирландца Иэна Мачадо Гэрри (15-0), передает Vesti.kz.
Их поединок состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310.
"Я буду краток, понимаете? Есть несколько видеозаписей спаррингов Иэна Гэрри и Шавката. Я думаю, что они оба хорошо знакомы друг с другом… Я думаю, что этот бой закончится решением судей. Они отразят несколько атак, и все будет зависеть от того, кто сможет выйти и внести что-то новое в их игру. Я думаю, что для Шавката, если он сможет найти способ перевести этот бой на канвас, это принесет ему большую пользу. А для Иэна, я думаю, все будет зависеть от того, что, если он сможет изменить стойку, немного использовать удары ногами, я думаю, он сможет добиться большого успеха. Но когда все это закончится и пыль уляжется, я думаю, Шавкат выйдет с поднятой рукой и станет законным претендентом номер один", - отметил Кьеза.
Отметим, что Майкл является одним из немногих, кто предрек Рахмонову поражение в бою с действующим чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом.
Изначально Рахмонов должен был биться с Мухаммадом (24-3), однако тот снялся с боя из-за проблем со здоровьем. На замену ему рассматривались нигериец Камару Усман и американец Колби Ковингтон, но они отказались от встречи с казахстанцем. Лишь Гэрри принял бой с Рахмоновым.
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