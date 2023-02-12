Опубликовано фото лица Махачева после чемпионского боя с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев (24-1) успешно провел первую защиту титула UFC в легком весе, победив австралийца Александра Волкановски (25-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главное событие турнира UFC 284 состоялось в Перте (Австралия) и продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Махачеву (48-47, 49-46, 48-47).

Бой вышел непростым для Махачева, так как Волкановски очень хорошо подготовился и продемонстрировал прекрасную защиту в борьбе, чем многих удивил. Ислам со своей стороны рубился и в стойке, пропустив несколько серьезных ударов. Впрочем, все это можно увидеть по его лицу:

Напомним, что Махачев свой чемпионский пояс завоевал в октябре прошлого года, когда во втором раунде ручным треугольником победил бразильца Чарльза Оливейру.

©t.me/IgorKakDela1

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы