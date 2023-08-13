Определился победитель главного боя на турнире UFC Vegas 78

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 78, в главном событии которого встречались бразильские полусредневесы Рафаэль дос Аньос и Висенте Луке, сообщают Vesti.kz.
Луке победил единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и этим самым прервал серию из двух поражений.
А вот результаты других боев UFC Vegas 78:
Каб Свонсон победил Хакима Даводу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Халил Раунтри победил Криса Дакаса техническим нокаутом (Раунд 1);
Ясмин Лусиндо победила Полиану Виану удушающим приемом (Раунд 2);
ЭйДжей Добсон победил Тафона Нчукви единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Джош Фремд победил Джейми Пикетта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Маркус МакГи победил ДжейПи Байса нокаутом (Раунд 1);
Терренс МакКинни победил Майка Бридена техническим нокаутом (Раунд 1);
Айзек Дулгарян победил Фрэнсиса Маршалла техническим нокаутом (Раунд 1);
Мартин Будай победил Джоша Парисяна болевым приемом на руку (Раунд 1);
Жаклин Аморим победила Монтсеррат Руиз техническим нокаутом (Раунд 3);
Д'Амон Блэкшир победил Хосе Джонсона болевым приемом (Раунд 1);
Луана Сантос победила Джулиану Миллер техническим нокаутом (Раунд 1).
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