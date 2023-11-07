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Определен новый лучший боец UFC

Определен новый лучший боец UFC
©UFC

Российский чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.

Таким образом, Махачев впервые в карьере поднялся на первое место в рейтинге P4P. С этой позиции он сместил американца Джона Джонса, который теперь второй.

На третьей позиции рейтинга P4P остался австралиец Александр Волкановски, которого Махачев победил в последнем поединке.

Напомним, бой-реванш Махачев - Волкановски состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Россиянин одержал победу в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев одно поражение.

Обновленный рейтинг P4P выглядит так:

1. Ислам Махачев
2. Джон Джонс
3. Александр Волкановски
4. Леон Эдвардс
5. Чарльз Оливейра
6. Шон О'Мэлли
7. Шон Стриклэнд
8. Исраэль Адесанья
9. Алешандре Пантожа
10. Алекс Перейра
11. Алджамейн Стерлинг
12. Макс Холлоуэй
13. Иржи Прохаска
14. Камару Усман
15. Джамал Хилл

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Метки:
UFC Махачев Ислам

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