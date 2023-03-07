"Она учит казахский". История с горячей фанаткой Рахмонова получила продолжение

Менеджер казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) Саят Абдрахманов рассказал Youtube-каналу "Спорт Шредингера" о причине заинтересованности журналистки UFC Лоры Санкою, сообщают Vesti.kz. Также он отметил ее роль в продвижении бойца из Казахстана.

- Это на самом деле классно. Я с ней разговаривал на эту тему. Она очень сильно помогает нам в продвижении Шавката, в его маркетинге здесь в США. Она действительно фанатка Шавката, - отметил Абдрахманов.

- Как так получилось?

- Здесь, я думаю, комбинация. Его навыки бойца и харизма. Его скромность пользуется популярностью в Америке. С Лорой даже был прикол. Она готовится, учит казахский. У меня даже есть голосовое сообщение, где она спрашивает, правильно ли говорит. Она говорит очень хорошо. В целом эта история стала громкой. За ней следят фанаты, - отметил Абдрахманов.

Мой муж спросил: "Что происходит?". Журналистка UFC назвала сексуальную особенность Рахмонова

Напомним, что Санко является фанаткой Рахмонова. Она смотрела за его взвешиванием перед боем с Джеффом Нилом в казахском головном уборе - тымақ. При этом сам поединок в рамках UFC 285 состоялся в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и завершился досрочной победой казахстанца.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV