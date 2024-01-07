"Он не тот, чьи бои я буду смотреть". Топовый файтер UFC высказался о Шавкате Рахмонове

Топовый боец легкого веса UFC Арман Царукян (21-3) ответил на вопрос о казахстанском файтере полусреднего дивизиона Шавкате Рахмонове (18-0). Он считает, что Номад станет чемпионом в будущем, но не собирается смотреть каждый бой с его участием, передают Vesti.kz.

- А Шавкат Рахмонов как тебе сейчас?

- Нравится, нравится. Но он не тот боец, чьи бои я буду смотреть. Допустим... Не знаю (как объяснить).

- Можешь уже сказать, что он чемпион будущий?

- Да, он будущий чемпион. Его стиль обычный. Он ничего сверхъестественного не делает. Он все делает на уровне, но просто не тот боец, которого я бы смотрел. Допустим, я Альберта Туменова посмотрю, или какого-то другого бойца посмотрю. А его, если будет возможность - посмотрю, а если нет - то не буду бежать сломя голову (чтобы посмотреть повтор), - сказал боец в интервью YouTube-каналу Адама Зубайраева.

Отметим, что у 27-летнего Царукяна и 29-летнего Рахмонова один менеджер - казахстанец Саят Абдрахманов.