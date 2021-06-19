"Он себя точно проявит". Казахстанский файтер - о шансах Жумагулова остаться в UFC

Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов, выступающий в лиге One FC, оценил шансы файтера команды Arlan MMA Pro Team Жалгаса Жумагулова остаться в UFC.
"Жалгас мой близкий друг, представляем одну команду. В UFC уровень бойцов выше, но они по силам Жумагулову. Первый бой против бразильца Пайвы, я не считаю, что он проиграл, а во втором не хватило чуть-чуть, возможно был неправильный подход к бою. Он сейчас находится в Америке, он понимает, что сейчас у него пик, и в третьем бою он себя точно проявит", - приводит его слова Sports.ru со ссылкой на ММАТИКА.
Жумагулов свой третий бой в UFC проведет против американца Жерома Риверы 10 июля.
Безвыходная ситуация. Что нужно сделать Жумагулову, чтобы избежать увольнения из UFC?
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