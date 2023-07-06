"Он приезжий, из России". Стали известны новые подробности из жизни Жумагулова

Президент национальной федерации ММА, панкратиона и грэпплинга Сагиндык Мекеев вспомнил о своем знакомстве с бойцами UFC Жалгасом Жумагуловым и Сергеем Морозовым. В интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" он раскрыл несколько интересных деталей, передают Vesti.kz.

"Первое знакомство у меня было с Серегой, он пришел пораньше к Айбеку (Шокпутову - тренеру зала "Еркин куш"). Вы все знаете, что Серега начинал с футбола. Потом он начал заниматься джиу-джитсу. Помню его первого тренера. Он занимался, и потом его тренер привез его к Айбеку. Начиная с 2010-11-х годов он начал заниматься панкратионом и ММА, участвовал в чемпионатах Казахстана. И потихонечку как боец вырос.

Жалгас примерно в тот же период, может на год позже пришел. Айбек, конечно, столько вложил в него. Дело в том, что у Жако тоже нелегкая жизнь была, он же сам приезжий, из России. Плюс, знаете, среда молодежная: где-то подраться, ходить на улице. Хорошо, что в этот период он пришел в зал и начал заниматься. Я помню, что Жако выступал по рукопашке в категории до 55 килограмм, и у него вес был примерно такой же. Это сейчас он не может в 57 согнать, а когда-то он 55 весил. Помню, мы с Айбеком разговаривали, думали, как ему вес набирать. Потом, естественно, Айбек поработал, помог ему набрать вес", - сказал Мекеев.

Напомним, что на счету Жумагулова одна победа и шесть поражений в UFC. Что касается Морозова, то у него рекорд в американском промоушене 3-2.

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