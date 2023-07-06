Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

"Он приезжий, из России". Стали известны новые подробности из жизни Жумагулова

"Он приезжий, из России". Стали известны новые подробности из жизни Жумагулова
©UFC

Президент национальной федерации ММА, панкратиона и грэпплинга Сагиндык Мекеев вспомнил о своем знакомстве с бойцами UFC Жалгасом Жумагуловым и Сергеем Морозовым. В интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" он раскрыл несколько интересных деталей, передают Vesti.kz.

"Первое знакомство у меня было с Серегой, он пришел пораньше к Айбеку (Шокпутову - тренеру зала "Еркин куш"). Вы все знаете, что Серега начинал с футбола. Потом он начал заниматься джиу-джитсу. Помню его первого тренера. Он занимался, и потом его тренер привез его к Айбеку. Начиная с 2010-11-х годов он начал заниматься панкратионом и ММА, участвовал в чемпионатах Казахстана. И потихонечку как боец вырос.

Жалгас примерно в тот же период, может на год позже пришел. Айбек, конечно, столько вложил в него. Дело в том, что у Жако тоже нелегкая жизнь была, он же сам приезжий, из России. Плюс, знаете, среда молодежная: где-то подраться, ходить на улице. Хорошо, что в этот период он пришел в зал и начал заниматься. Я помню, что Жако выступал по рукопашке в категории до 55 килограмм, и у него вес был примерно такой же. Это сейчас он не может в 57 согнать, а когда-то он 55 весил. Помню, мы с Айбеком разговаривали, думали, как ему вес набирать. Потом, естественно, Айбек поработал, помог ему набрать вес", - сказал Мекеев.

Напомним, что на счету Жумагулова одна победа и шесть поражений в UFC. Что касается Морозова, то у него рекорд в американском промоушене 3-2.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Жумагулов Жалгас Казахстан Актобе Морозов Сергей

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 11:21
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жалгас Жумагулов: Чтобы жить в Америке, ты должен пахать, как лошадь
Сегодня , 09:22
UFC
©instagram.com/jonnybones Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся в главном бою UFC 295
Вчера , 23:36
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Жалгас Жумагулов предостерег Шавката Рахмонова перед следующим боем в UFС
Вчера , 23:19
UFC
©Zuffa LLC Шавкат Рахмонов показал свое мастерство на пляже
6 июля, 19:15
UFC
©UFC "Он приезжий, из России". Стали известны новые подробности из жизни Жумагулова
5 июля, 16:23
UFC
©twitter.com/TheNotoriousMMA Экс-чемпион UFC потроллил Макгрегора из-за дела об изнасиловании
5 июля, 14:56
UFC
©mmanews.com Американский боец UFC объяснил, зачем ему бой против Шавката Рахмонова
5 июля, 14:21
UFC
©ufc.com Шавкат Рахмонов сделал заявление о завершении карьеры
4 июля, 16:39
UFC
©instagram.com/ufc Падение вниз? Какое место занимает Исмагулов в рейтинге UFC после поражения
4 июля, 15:55
UFC
©UFC В США спрогнозировали результат следующего боя Рахмонова в UFC
4 июля, 12:36
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Шавкат Рахмонов набрал миллион подписчиков в Instagram
4 июля, 10:35
UFC
©UFC Юная звезда UFC из Мексики тренируется в Кыргызстане. Как так получилось?
3 июля, 19:26
UFC
©UFC От боев в капчагайском казино до большой сенсации в UFC. История взлета яркого узбека
3 июля, 15:13
UFC
©instagram.com/ismagulov_damir Исмагулову вынесли вердикт после второго подряд поражения в UFC
3 июля, 11:10
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Не сможет финишировать Гастелума? Топовый боец UFC оценил шансы Рахмонова
2 июля, 15:39
UFC
©Instagram/alibi_idiris Казахстанский боец обошел Жумагулова в мировом рейтинге
2 июля, 12:59
UFC
©instagram.com/ufc/ Дебютант из Узбекистана получил бонус за лучшее выступление на турнире UFC
2 июля, 10:59
UFC
©instagram.com/ufc Дамир Исмагулов сделал заявление после второго поражения в UFC
2 июля, 09:27
UFC
©instagram.com/strickland_mma Нокаутом завершился главный бой на турнире UFC
2 июля, 08:14
UFC
©instagram.com/ufc/ Дебютант UFC из Узбекистана нокаутировал непобежденного "Халка"
2 июля, 07:31
UFC
©UFC Исмагулов проиграл второй подряд бой в UFC
1 июля, 23:30
UFC
©Кадр из видео Прямая трансляция боя Дамира Исмагулова на турнире UFC Vegas 76
1 июля, 13:00
UFC
©UFC "Шавкат перебьет его". Назван возможный исход поединка Рахмонов - Гастелум
1 июля, 08:59
UFC
©mmafighting.com "Полная противоположность Хамзату". Рахмонова выделили на фоне Чимаева
30 июня, 17:35
UFC
©Instagram/islam_makhachev Махачев и другие. Как топовые бойцы ММА отдыхают у чемпиона казахстанской лиги
30 июня, 15:31
UFC
©Instagram/rakhmonova____ Сестра Рахмонова попадет в UFC? Как это случится и кто может ей помешать
30 июня, 14:30
UFC
©BJ Penn Названо слабое место Хабиба Нурмагомедова
30 июня, 14:00
UFC
©UFC "Ваши мамы". Боец UFC в нецензурной форме оскорбил Рахмонова и Чимаева
30 июня, 13:30
UFC
©spartanandthegreenegg.com Президент UFC может организовать бой Маска и Цукерберга в Колизее
30 июня, 11:00
UFC
©NAIZA Сестре Рахмонова "предложили" бой с сестрой другой звезды UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus