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"Он полный отстой". Джефф Нил сделал признание после поражения от Рахмонова

"Он полный отстой". Джефф Нил сделал признание после поражения от Рахмонова
©Zuffa LLC

Американский боец UFC Джефф Нил признался, что он извлек из поражения от казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке, который прошел в марте в рамках турнира UFC 285, Рахмонов одержал победу над Нилом, применив удушающий прием в третьем раунде.

"Я научился, что ни к кому нельзя относиться легкомысленно. Все слишком сильно раскручивали Шавката, и я не поверил в этот хайп. Я подумал: "К черту! Он не настолько хорош. На самом деле, он полный отстой".

Мне следовало отнестись к Рахмонову серьезнее. Он не был так прост, как я думал. Он оказался серьезным чуваком. Каждый бой в UFC опасен. Я поступил очень глупо", - приводит слова Нила Middle Easy.

19 августа в Бостоне (США) состоится турнир UFC 292, где американский боец встретится с ирландцем Ианом Гарри.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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