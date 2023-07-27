Оливейра рассказал о своей ошибке перед первым боем с Махачевым

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказал свое мнение о том, что он сделал неправильно в его первом поединке с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, бойцы встречались в в октябре 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Махачев победил бразильца и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе. Реванш состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

"Перед тем боем я наговорил много того, что не должен был. Это неправильно. Я был чересчур эмоциональным. Я никогда не скажу, что собираюсь кого-то убить или что-то в этом роде. А тогда я говорил: "Я убью этого парня, я сделаю с ним то и то". Раньше я никогда в жизни такого не говорил. В итоге я реагировал на то, что было сказано с их стороны на пресс-конференции. В этот раз я просто хочу быть собой.

Тот бой я не пересматривал. Но от всего сердца скажу, что в поединке с Исламом это был не настоящий я. Ислам был лучше меня в тот вечер. Я сделал все, что мог, я вел войну. Теперь я хочу быть готовым на сто процентов морально, психологически и физически", - цитирует Оливейру AgFight.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ