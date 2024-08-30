Олимпийский чемпион рассказал, как травмировал Рахмонова

Представитель сборной Болгарии по вольной борьбе Магомед Рамазанов вспомнил о совместных трнеировках с казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, передают Vesti.kz.

В 2022 году Магомед Рамазанов тренировался на сборах Шавката. Он оценил уровень борьбы казахстанца и вспомнил эпизод, как случайно травмировал его.

"Мы тренировались вместе. Я даже случайно травмировал его. Его тренирует Эдуард Базров - очень хороший парень. Эдуард пригласил нас в Алматы, у них свой зал. Дважды становились с Шавкатом в пары. Это было начало подготовки к какому-то бою. Я сейчас не вспомню точно, но с одним темным бойцом дрался. Вроде Нил Магни.

Пробежали вместе с Шавкатом кросс, а на второй тренировке Шавкат прошел мне в ноги - есть такой прием на коленях. Когда он на коленях, ты можешь успеть за колено так зацепить и подхватить. И когда я вот так сделал - в моменте Шавкат поднял ногу и чуть повредил связку. Такая травма была: она и не серьезная, и не слабая, короче. И где-то месяц, больше надо восстанавливаться. Очень жалко, что так случилось. Просто Шавкат - очень высокий!

Борьба у Шавката - если честно, неплохая. Он не защищающийся боец, он нападал на меня, активная борьба от него была. Конечно, технически у него не профессиональный уровень борьбы, но для бойца - нормально. Я считаю, что неплохо. Даже не то что неплохо, а отлично!

Шавкат многих заборет. Борьба неплохая. А Хамзат Чимаев с ним в одном весе? У Хамзата тоже борьба очень неплохая для бойца, как я знаю", - сказал Рамазанов в интервью "Ушатайке".