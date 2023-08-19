Олег Тактаров провел первый бой за 15 лет

В Москве (Россия) прошел громкий бой между ветеранами ММА и звездами UFC прошлых лет Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном. Это противостояние прошло по правилам бокса, передают Vesti.kz.

55-летний Тактаров и 52-летний Монсон провели все три раунда по две минуты, и в итоге была зафиксирована ничья.

Отметим, что Тактаров в 1995 году выиграл турнир UFC 6, финишировав троих соперников за один вечер. Что касается Монсона, то он в 2006 году претендовал на звание чемпиона UFC, но проиграл решением Тиму Сильвии.

На счету Тактарова 17 побед, пять поражений и две ничьих в боях по правилам ММА. У Монсона - 61 победа, 27 поражений и две ничьих. Олег провел первый бой за 15 лет, а Джефф не выступал с прошлого года.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ