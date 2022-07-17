Официально анонсирован бой Махачев - Оливейра за титул чемпиона UFC

Российский боец Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра проведут бой за титул чемпиона UFC в легком весе, сообщают Vesti.kz.
Мировой промоушен официально анонсировал этот поединок. Он станет главным на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 22 октября.
Напомним, что Оливейра потерял этот титул, так как не уложился в вес перед своим последним поединком. А его соперник, американец Джастин Гэтжи, в том бою проиграл удушающим приемом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным. Ранее чемпионом UFC в легком весе был завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов.
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