В одном дивизионе с казахстанцем. Боец 2004 года рождения дебютирует в UFC

В ночь на воскресенье, 11 декабря, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет последний номерной турнир UFC в этом году - UFC 282. Главным событием вечера станет поединок за вакантный пояс в полутяжелом весе между Яном Блаховичем (29-9) из Польши и Магомедом Анкалаевым (17-1) из России. Но, помимо этого, будет еще несколько событий, одно из которых - дебют самого молодого бойца промоушена. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

В третьем бою прелимов в клетку выйдут бойцы легчайшего веса из США - 18-летний Рауль Росас-младший (6-0) и 29-летний Джей Перрин (10-6). И если второй дебютировал в UFC в начале года и к текущему моменту идет на серии из двух поражений решением, то для первого это будет дебют.

Росас-младший попал в UFC в сентябре этого года после победы в Претендентской серии Даны Уайта. На момент подписания контракта с лигой ему было всего-навсего 17 лет. Спустя несколько недель боец мексиканского происхождения стал совершеннолетним, но это не отменяет того факта, что он - самый молодой боец в UFC.

На счету Росаса-младшего ни одного поражения как в любителях (6-0), так и в профессионалах (6-0). На профи-уровень он перешел в ноябре 2021-го, чуть больше года назад. Он быстро стал звездой промоушена UWC Mexico, где финишировал пять оппонентов в пяти стартовых поединках, суммарно проведя в клетке меньше 14 минут! На его счету четыре сабмишена и один нокаут.

С другой стороны, Рауль бил бойцов с рекордами 0-1, 1-1, 1-0, 1-0 и 0-1 соответственно. Опыта у них как такового не было, да и насчет таланта говорить не приходится. Но все равно многие обращают внимание лишь на нолик в графе "поражения" и юный возраст. Поэтому в сентябре он получил шанс проявить себя на глазах у президента UFC. Там он решением победил 25-летнего Мандо Гутьерреза, у которого был рекорд 7-1 и серия из трех побед кряду. Но более опытного соперника удосрочить Росас-младший уже не сумел - выиграл решением.

Теперь Росас-младший, появившийся на свет 8 октября 2004 года, начинает карьеру в UFC, и в соперниках у него опытный файтер, который старше его на 11 лет. Более того, на счету Перрина выступления не только в UFC, но и в Bellator и других известных организациях. Будет интересно посмотреть на это противостояние. Оно во многом даст окончательный ответ, готов ли дебютант сражаться на столь высоком уровне в 18 лет.

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Отметим, что в легчайшем весе также выступает казахстанец Сергей Морозов (18-5). Ранее известный файтер(9-0-0-1) выразил мнение, что 18-летнему бойцу в легчайшей весовой категории будет тяжело.