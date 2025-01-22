Объявлен поединок Жумагулова против экс-бойца UFC
Организация Fight Nights Global, проводящая бои по смешанным единоборствам, объявила о возвращении в октагон известного казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова, передают Vesti.kz.
Организация Fight Nights Global, проводящая бои по смешанным единоборствам, объявила о возвращении в октагон известного казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова, передают Vesti.kz.
Ивент состоится 27 февраля в Павлодаре, в его рамках Жумагулов встретится против экс-бойца UFC американца Джастина Скоггинса.
Жумагулов был чемпионом Fight Nights Global, владел поясом лиги в наилегчайшем весе в 2018-2019 годах. Он также бился в UFC, в семи боях одержал одну победу и потерпел шесть поражений.
Скоггинс бился в UFC c 2013 по 2018 год, выиграл четыре поединка и в пяти случаях потерпел неудачи.
В главном же бою вечера сойдутся россиянин Ахмед "Мясник" Алиев и казахстанец Фаниль "Ногай" Рафиков.
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