Объявлен поединок Жумагулова против экс-бойца UFC

Организация Fight Nights Global, проводящая бои по смешанным единоборствам, объявила о возвращении в октагон известного казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова, передают Vesti.kz.

Ивент состоится 27 февраля в Павлодаре, в его рамках Жумагулов встретится против экс-бойца UFC американца Джастина Скоггинса.

Жумагулов был чемпионом Fight Nights Global, владел поясом лиги в наилегчайшем весе в 2018-2019 годах. Он также бился в UFC, в семи боях одержал одну победу и потерпел шесть поражений.

Скоггинс бился в UFC c 2013 по 2018 год, выиграл четыре поединка и в пяти случаях потерпел неудачи.

В главном же бою вечера сойдутся россиянин Ахмед "Мясник" Алиев и казахстанец Фаниль "Ногай" Рафиков.