Обидчику Резникова дали совет о переходе в UFC

Известный боец UFC Арман Царукян, высказал мнение о том, что победителю Гран-при ACA в легком весе Эдуарду Вартаняну лучше рассмотреть возможность продолжения карьеры в самом престижном промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Mma.metaratings.ru.

17 июня на Вартанян турнире ACA 159 в Сочи победил нокаутом казахстанца Артема Резникова в финале Гран-при. Позже казахстанец заявил о желании взять реванш.

"Вартаняну лучше продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше. Кто бы еще мог успешно выступать в легком весе UFC из россиян? Думаю, что чемпионы промоушенов ACA и AMC Fight Nights могут залететь в топ-10 дивизиона", – сказал Царукян.

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантировал себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ