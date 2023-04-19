Обидчику казахстанца в UFC сообщили плохую новость

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в легкой весовой категории, не будет биться на турнире UFC Fight Night 223, передают Vesti.kz.

По информации MMA RUSSIA, Царукян, который должен был 29 апреля возглавить турнир UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, покинул кард ивента вслед за травмированным бразильцем Ренато Мойкано, с кем должен был разделить октагон.

Организаторы мероприятия не смогли на коротком уведомлении найти ему нового соперника, в результате чего новым главным событием шоу был объявлен бой в легчайшем весе между китайцем Ядонгом Сонгом и американцем Рики Симоном.

О том, будет ли бой Царукяна и Мойкано перенесен на другую дату или им найдут новых соперников, пока неизвестно.

Напомним, что на замену Мойкано готов был выйти казахстанский файтер UFC Дамир Исмагулов, но, видимо, этот поединок не заинтересовал ни UFC, ни Царукяна, которому Исмагулов проиграл судейским решением в декабре прошлого года.

Напомним, что у Царукяна и Исмагулова один менеджер - Саят Абдрахманов.

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