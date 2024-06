Обидчик казахстанца принял условия бана ради боя с Махачевым

Российский боец UFC Арман Царукян запишет видео, чтобы сократить дисквалификацию ради боя в октябре с другим россиянином Исламом Махачевым, чемпионом американского промоушена в легком весе. Об этом ММА-журналисту Игорю Лазорину подтвердил казахстанский менеджер Армана Саят Абдрахманов, передают Vesti.kz.

Царукян был дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 25 тысяч долларов США за потасовку с фанатом перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил раздельным решением судей в апреле в рамках турнира UFC 300 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Отмечалось, что дисквалификация может быть сокращена до 6 месяцев, если Царукян запишет видео против буллинга.

Напомним, что в декабре 2022-го Царукян встречался с казахстанцем Дамиром Исмагуловым и победил последнего единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Arman Tsarukyan has been suspended 9 months for punching a fan at #UFC300 during his walkout.



On top of it he will be fined $25k.



If he does an anti-bullying PSA video his suspension will be reduced to 6 months.



