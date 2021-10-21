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Обидчик казахстанца, экс-соперник Рахмонова и проигравшие Адесанье. Чьи бои смотреть на предстоящем турнире UFC

Обидчик казахстанца, экс-соперник Рахмонова и проигравшие Адесанье. Чьи бои смотреть на предстоящем турнире UFC
©Fightnews.info
Новости спорта Смешанные UFC

В ночь на воскресенье, 24 октября, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Vegas 41. Корреспондент Vesti.kz подготовил традиционный анонс главных событий ивента для фанатов известнейшей лиги мира.

Очередной турнир UFC включит в себя 14 поединков. Предварительный кард начнется в субботу вечером, в 23:00 по времени Нур-Султана, а главный - в 02:00 воскресенья.

Уже в первом бою зрителей ждет увлекательное противостояние бойцов легчайшего веса - встретятся 27-летний американец Джонатан Мартинес (13-4), у которого уже есть семь поединков в промоушене, и непобежденный дебютант UFC 29-летний грузин Звиад Лазишвили (8-0).

Мартинес выиграл четыре из семи боев в UFC, но последнее выступление американца получилось крайне неудачным - Дэйви Грант отправил его в нокаут в марте этого года. Что касается Лазишвили, то его американский бэкграунд состоит из двух побед в лиге LFA. Теперь он постарается обновить идеальный рекорд уже в UFC.

Отметим, что об этом бое стало известно менее суток назад. Изначально соперником Мартинеса должен был быть другой боец, но он снялся с поединка. На коротком уведомлении предложение о замене принял Звиад.

В седьмом бою предварительного карда будет похожая ситуация, только уже в легком весе. Дебютант без поражений Давид Онама (8-0) встретится с Мэйсоном Джонсом (10-1-0-1), который еще год назад тоже считался непобежденным дебютантом UFC.

У 27-летнего американца угандийского происхождения Онама восемь побед, и все они досрочные - пять нокаутов и три сабмишена. 26-летний валлиец Джонс дебютировал в промоушене в январе, но проиграл решением судей. В июне он не смог завершить свой второй поединок из-за тычка в глаз, и он был признан несостоявшимся. Это противостояние будет предпоследним в предварительном карде.

В последнем поединке прелимов будут драться средневесы - Пак Чон-Ен (13-4) из Южной Кореи и Грегори Родригес (10-3) из Бразилии. Оба бойца идут на сериях из трех побед, но у Пака все они были добыты в UFC, а Грегори дебютировал в лиге лишь в предыдущем поединке.

30-летний файтер из Южной Кореи в августе 2016 года был задушен казахстанцем Шавкатом Рахмоновым на турнире "Битва Номадов". После этого поражения рекорд Чон-Ена был очень сомнительным относительно яркого будущего - 3-3. Но затем корейцу удалось поработать над собой и дойти до уровня UFC.

29-летний Родригес любит завершать поединки досрочно - восемь финишей в десяти победных схватках. По четыре раза он заканчивал бои нокаутом и сабмишеном. 

В третьем бою главного карда встретятся файтеры из полулегкого веса - американец Алекс Касерес (18-12-0-1) и южнокореец Чхве Сын У (10-3). 33-летний Касерес переживает один из лучших отрезков своей карьеры, добыв четыре победы кряду. Такого у него не было с момента проведения первых профессиональных поединков.

28-летний Чхве дебютировал в UFC с двух поражений, одно из которых от российского бойца казахстанской команды Arlan MMA Pro Team Мовсара Евлоева, но затем одержал три победы кряду. Также он бился с казахстанцем Нуржаном Туткаевым в своем втором профессиональном бою, который прошел в 2015 году в Казахстане.

В главном бою вечера, который начнется ориентировочно в 04:30, встретятся топовые средневесы - второй номер рейтинга из Бразилии Пауло Коста (13-1) и пятый номер из Италии Марвин Веттори (17-5-1).

Объединяет их то, что оба в последних своих поединках уступали действующему чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье. В сентябре 2020 года "Иззи" завершил поединок с Костой техническим нокаутом, а в июне этого года победил единогласным решением Веттори. Причем, Адесанья и Марвин дрались уже во второй раз. В 2018-м Исраэль одержал победу раздельным решением.

До поражения от Адесаньи у 30-летнего Пауло был идеальный рекорд 13-0, теперь он постарается вернуться на победную тропу. Что касается 28-летнего Веттори, то у итальянца все тем же Адесаньей была прервана серия из пяти побед.

Полностью кард турнира выглядит следующим образом:

Напомним, что прямая трансляция будет доступна на телеканале "UFC ТВ" и по подписке UFC Fight Pass. 

Напомним, что на этой неделе в Москве пройдет турнир лиги Bellator. Он станет первым в истории, который состоится на территории России.

Первый турнир Bellator в России: возвращение Федора Емельяненко и выступление брата Хабиба в главном карде 

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат США Лас-Вегас Евлоев Мовсар Южная Корея

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