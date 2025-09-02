Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
2 сентября 21:21
 

Нурмагомедов отправил Махачева "отдохнуть" и получил ответ

©IG/islam_makhachev

Российский боец UFC Ислам Махачев в процессе подготовки к титульному бою устроил шуточный диалог со своим другом Умаром Нурмагомедовым, сообщают Vesti.kz.

Уже 16 ноября чемпион лёгкого дивизиона выйдет в октагон UFC 322 в Нью-Йорке, где сразится за пояс полусреднего веса с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

- Устал? - спросил Нурмагомедов-младший Махачева.

- Угу.

- Отдохни, ха-ха!

- 16 ноября отдых будет, - остроумно ответил Махачев.

На счету Махачева 28 боёв в MMA и 27 побед, тогда как рекорд его соперника — 18 выигранных поединков из 20.

