Нурмагомедов и чемпион UFC устроили разборки (видео)

18 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311, в соглавном событии которого чемпион лучшей лиги мира в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) из Грузии встретится с россиянином Умаром Нурмагомедовым (18-0), передают Vesti.kz.

На днях с их участием прошла пресс-конференция, в ходе которой они друг друга поддели.

Двалишвили не стал скрывать личной обиды:

"Да, для меня это личное. Я всегда уважал его, даже обещал, что однажды дам ему бой. А он начал говорить обо мне всякую чушь. Настоящие мужчины так не делают. Это будет тяжелый бой, он хороший боец. Но он не заслужил титула, как это сделали другие. Из топовых соперников ему дали только Кори Сэндхагена, который не умеет бороться. Я делаю бой, который хотят видеть болельщики и боссы UFC".

THINGS ARE GETTING HEATED BETWEEN MERAB AND UMAR!!! 😳🔥



Dana had to step in and stop them 😭



🎥 @ufc #UFC #MMA #UFC311pic.twitter.com/BETqesibOI — Championship Rounds (@ChampRDS) December 6, 2024

"Скажи, где ты увидел неуважение? Ты же чемпион, и все стремятся сразиться с тобой. Если ты носишь пояс, будь готов принимать вызовы. Не хочешь этого — оставь пояс. Лично мне ты безразличен...", - сказал Нурмагомедов.

Напомним, Двалишвили завоевал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе 14 сентября, когда судейским решением победил американца Шона О'Мэлли (18-2). Умар Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.