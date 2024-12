Нурмагомедов и чемпион UFC устроили разборки (видео)

18 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311, в соглавном событии которого чемпион лучшей лиги мира в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) из Грузии встретится с россиянином Умаром Нурмагомедовым (18-0), передают Vesti.kz.

На днях с их участием прошла пресс-конференция, в ходе которой они друг друга поддели.

Двалишвили не стал скрывать личной обиды:

THINGS ARE GETTING HEATED BETWEEN MERAB AND UMAR!!! 😳🔥



Dana had to step in and stop them 😭



