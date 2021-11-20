"Новый зверь возвращается". Зарубежные СМИ - о третьем бое Рахмонова в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) третий поединок в UFC проведет против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он состоится в феврале 2022 года, тогда как о месте его проведения будет объявлено позднее.
"Новый зверь Шавкат Рахмонов вернется 5 февраля против Карлстона Харриса! У казахстанца 100-процентный показатель финиша", - пишет La Sueur.
Shavkat Rakhmonov, la nouvelle bête des WW, sera de retour le 5 février contre Carlston Harris ! 🔥— La Sueur (@LaSueur_off) November 19, 2021
Il détient un taux de finitions de 100% 🤯 pic.twitter.com/G1ID12U72X
Напомним, что Рахмонов в дебютной схватке взял верх над Алексом Оливейрой, а во второй одолел другого бразильца Мишеля Празереса.