Новый МакГрегор с нокаута дебютировал в UFC и сделал громкое заявление после боя

Сегодня, 5 сентября, в американском Лас-Вегасе (США) проходил турнир UFC Vegas 36, где открывал основной кард поединок скандального англичанина Пэдди Пимблетта, противостоял которому бразилец Луиджи Вендрамини, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний бразилец уверенно начал схватку, несколько раз потряс оппонента и был близок к досрочной победе. Но 26-летний Пимблетт выдержал натиск оппонента, а на последней минуте первого раунда сам перешел в наступление и нокаутировал противника.

Теперь рекорд британца составляет 17 побед и три поражения, а Вендрамини потерпел третье поражение в карьере при девяти победах.

После победы британец прокомментировал свой дебютный бой в лиге так: "Люди думают, что я простой грэпплер, и я просто закрыл им всем рот. Я могу ударить, я могу бороться. Здесь теперь новый король".



Стоит отметить, Пимблетта уже называют новым Конором МакГрегором. Британец еще до дебюта в UFC оброс скандалами из-за жесткого трэштока. Пэдди не только оспорил величие Хабиба и оскорбил бывшего чемпиона UFC, но и успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией.

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