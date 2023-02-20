Перед ним никого нет. Шавкат Рахмонов в шаге от исторического достижения в UFC

Казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) снова стал одним из лидеров американского промоушена UFC по соотношению побед и поражений среди небитых файтеров. Это случилось после воскресного турнира в США, в рамках которого потерпел поражение Хусейн Асхабов (23-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новых раскладах в рейтинге непобежденных бойцов UFC.

28-летний представитель ОАЭ Асхабов дебютировал в промоушене поединком против Джамала Эммерса (19-6) и проиграл единогласным решением судей, уступив в каждом из трех раундов. Это поражение стало громким апсетом, ведь многие ожидали увидеть бой спортсмена с рекордом 23-0. Однако Хусейн неприятно удивил всех своих болельщиков.

Год назад, когда появились первые слухи о подписании контракта Асхабова с UFC, мы рассказывали о нем в отдельном материале. Его можно прочитать по этой ссылке.

Асхабов был обладателем одного из лучших рекордов без поражений в мировом ММА. Из действующих спортсменов его опережал лишь украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов (26-0). В UFC по этому показателю Хусейну точно не было равных.

Однако теперь лучшими в UFC являются сразу несколько бойцов с рекордом 16-0. Одним из них является 28-летний Рахмонов, на счету которого 16 финишей в 16 поединках (восемь нокаутов и восемь сабмишенов). Также 16-0 имеют россияне Мовсар Евлоев (16-0) и Умар Нурмагомедов (16-0).

С учетом того, что Мовсар продолжает восстановление и пока находится без боев, а Умар провел свой поединок лишь месяц назад, и вряд ли вернется в октагон до лета, у Рахмонова есть идеальный шанс стать единоличным лидером рейтинга уже в начале марта в случае победы над американцем Джеффом Нилом (15-4).

В таком случае Рахмонов станет единственным действующим бойцом UFC, на счету которого будет 17 побед и ни одного поражения. Из представителей крупных промоушенов такие показатели есть у нескольких бойцов: 17-0 у Рустама Керимова из АСА, 18-0 у Валентина Бенишева из Max Fight, 19-0-1-1 у Мовлида Хайбулаева из PFL, а также 26-0 у уже упомянутого чемпиона Bellator Амосова.

Напомним, что противостояние Рахмонова и Нила пройдет в главном карде турнира UFC 285, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США).

Фото: UFC©️

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