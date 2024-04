Неожиданным исходом завершился главный бой UFC с участием друга Рахмонова

В Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex прошел турнир UFC Fight Night 240, в главном событии которого бились американские средневесы Брендан Аллен (24-5) и Крис Кертис (31-11), передают Vesti.kz.

Зрители надеялись, что поединок завершится досрочной победой одного из файтеров, но он продлился все пять раундов, по итогам которых Аллен выиграл раздельным решением судей и этим самым взял неубедительный реванш за поражение трехлетней давности.

В декабре 2021 года Аллен проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Для Брендана это седьмая победа подряд в американском промоушене, он занимает шестое место в рейтинге средневесов UFC, тогда как Крис находится на 14-й строчке.

Отметим, что после боя Аллен надел тымак, который ему подарил Шавкат Рахмонов (18-0). В казахском головном уборе он выходил и на дуэль взглядов.

THE STREAK CONTINUES 😤@BrendanAllenMMA gets revenge and comes out on top with a split decision! #UFCVegas90 pic.twitter.com/WH85LEb8xy