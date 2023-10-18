Неожиданно. Топовый боец намерен сорвать планы Рахмонова в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) рассматривает бой с американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1) как возможность максимально приблизиться к чемпионскому поясу. Номад планирует уже в 2024 году подраться за титул чемпиона полусреднего веса. Казалось, что после организации боя Хамзата Чимаева (12-0) и Камару Усмана (20-3) в среднем весе, путь Рахмонова к титульному поединку расчищается. Но тут появился человек, который способен вновь отодвинуть казахстанца на второй план. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

Пока главная казахстанская надежда UFC Рахмонов готовится к декабрьскому противостоянию с опытным Томпсоном и рассуждает о возможности провести титульный бой в 2024 году, ситуация в весовой категории до 77 килограммов с каждым днем меняется.

Уже на этой неделе звезды полусреднего веса Чимаев и Усман подерутся в средней весовой категории, причем их бой будет претендентским. Это значит, что они могут сконцентрироваться на 84 килограммах, и тогда путь Шавката к титулу расчистится, ведь они оба опережают Номада в рейтинге.

"Ислам Махачев сказал мне, что подерется с победителем боя Эдвардс - Ковингтон в случае победы над Волкановски: "Чтобы войти в историю, нужно два титула", - сообщил накануне журналист и инсайдер Игорь Лазорин.

Однако ситуация все же может усложнится вновь. Дело в том, что российский чемпион легкого веса Ислам Махачев (24-1) намерен попробовать свои силы в полусредней категории. В случае победы над(26-2) он хочет встретиться с чемпионом в 77 килограммах -(21-3-0-1) либо(17-3). Их поединок состоится 17 декабря, на том же турнире, что и бой Рахмонова.

С учетом текущей политики UFC, вполне возможно, что в случае победы Ислам сразу же получит бой за второй пояс. Ведь практически то же самое произойдет с победителем боя Усман - Чимаев. Там победитель сразу встретится с Шоном Стриклэндом (28-5).

Это значит, что Рахмонов отойдет на второй план. Да и, честно говоря, не только он, но и другие ребята из верхушки дивизиона, тот же(23-3-0-1). И если этим планам суждено будет сбыться, то титульный бой Шавката окажется вдалеке от ближайших планов американского промоушена.

Кстати, Махачев уже определился, с кем из соперников хотел бы сойтись в титульном поединке в 77 килограммах, и это не действующий обладатель пояса Эдвардс:

"Я надеюсь, что Ковингтон выиграет пояс, потому что хочу встретиться с ним лицом к лицу и заткнуть ему рот. Хочу размазать этого парня, потому что тогда я войду в историю", - сказал Ислам в интервью Sports Yahoo.

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Как бы то ни было, сейчас становится понятно, что получить титульный шанс сразу в случае победы над Томпсоном будет практически нереально. Да и претендентский бой отнюдь не гарантирован, но его анонс стал бы большим событием для казахстанского спорта в целом.