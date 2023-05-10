Необычный выбор: Шавкат Рахмонов показал книгу от Токаева

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов показал книгу Главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", которая была опубликована задолго до того, как ее автор стал Президентом, сообщают Vesti.kz.

Книга была издана в 2005 году и начинается с описания 30-х годов, когда в результате жестокой и абсолютно непродуманной "политики коллективизации", инициированной партией большевиков, в степи начался ужасный голод.

Книга вышла с использованием современных технологических возможностей. В издании двуязычную аудиоверсию произведения можно прослушать с помощью QR-кода на обложке. Для удобства читателя также во флеш-карту включена электронная версия произведения в формате PDF.

Напомним, что Рахмонов последний бой в UFC провел в марте, когда в третьем раунде финишировал американца Джеффа Нила и довел свой рекорд в ММА до 17-0. В рейтинге полусредневесов UFC Шавкат идет на шестой строчке.

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