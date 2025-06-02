"Не было топ-соперников". Лидер легкого веса UFC высказался о карьере Рахмонова

Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян (22-3) прокомментировал уровень оппозиции в полусреднем дивизионе, оценив уровень соперников одного из главных претендентов на титул - казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz.

Все началось с того, что Царукян высказался о переходе российского бойца Ислама Махачева (27-1) в весовую категорию до 77 килограммов. Арман уверен, что дагестанец будет себя комфортно чувствовать в новом дивизионе.

"Я думаю (у Ислама) все сложится хорошо. Он не будет гонять вес, будет себя лучше чувствовать. Нет сейчас (в полусреднем весе) имен, которые хорошо борются. Сейчас есть Шавкат, который на подъеме. Но у него не было, пока что, топов крутых. Но у Шавката хорошая чувствительность, чувствует дистанцию, в борьбе неплохой. Но нужно посмотреть его с тем, кто хорошо борется", - сказал Царукян на YouTube-канале Камила Гаджиева.

"Я думаю, что Ислам станет чемпионом и там же (в полусреднем весе) и останется. Я думаю, он две защиты сделает и на этом закончит карьеру", - добавил Арман.

Напомним, что Махачев решил оставить титул в легком весе, чтобы сразиться за новый пояс в полусреднем дивизионе. Глава лиги Дана Уайт уже подтвердил, что он проведет чемпионский поединок с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-2). Сроки боя по-прежнему не определены.

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