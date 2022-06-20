"Не понимаю судей". Рахмонов раскрыл причину победы Чимаева в последнем бою UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов считает, что шведский файтер чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил бразильца Гилберта Бернса только благодаря своей популярности. Об этом сообщает "MMA Russia".

Их поединок состоялся 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (США), Чимаев выиграл решением.

"На мой взгляд, это был очень равный бой, но Хамзат выиграл только потому, что он популярен. Возможно, именно поэтому ему присудили победу.

В первом раунде я не знаю, кто выиграл, может быть, Чимаев, а возможно, Бернс. В третьем Хамзат был более агрессивным. Еще одна причина, почему Гилберт не одержал победу, просто он слишком много уделял внимание защите. Сложно сказать. Иногда я не понимаю судей UFC и их решения", - сказал Шавкат.

Напомним, Рахмонов вернется в октагон 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США), где проведет поединок против американца Нила Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация".

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.

Смотрим, комментируем, лайкаем!