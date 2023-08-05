Названы сильные стороны Алмабаева и его соперника по дебютному бою в UFC

Сайт MMA.Metaratings.ru сделал превью на поединок казахстанского бойца Асу Алмабаева против ямайца Оди Осборна, передает корреспондент Vesti.kz.

"Асу Алмабаев - очередной казахстанец в UFC, и мы верим, что все у него получится. На глаза матчмейкерам сильнейшей лиги он попался, ярко выступая в Brave CF, где провел четыре боя, все выиграл, два раза досрочно. Кстати, там он отказался от титульного боя ради дебюта в UFC.

Асу - чемпион Азии по бразильскому джиу-джитсу, а борьба - его самая сильная сторона. Оде Осборн же - больше ударник, поэтому нас, скорее всего, ждет классическое противостояние. Дебют есть дебют и насколько к нему он будет готов, покажет только клетка. Тем более, что Осборн - совсем не мальчик для битья, в рекорде у него уже есть семь поединков в UFC и четыре побед", - пишется в превью издания.

Их бой начнется в 04:00 утра 6 августа по времени Астаны.

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