Названы шансы Рахмонова на победу над "Сенсацией" в UFC

Тренер Шавката Рахмонова (15-0) из зала Sanford MMA Саид Сапаров в интервью mmafighters.kz рассказал о подготовке казахстанца к бою с Нилом Мэгни (26-8) и назвал его преимущество над соперником.

- В какой форме Шавкат подошел к бою?

- Шавкат в отличной форме, прошел основной сбор в Казахстане, где очень много боролся. Здесь были контрольные спарринги с топовыми полусредневесами как Камару Усман, Мухаммед Берхамов, Джэйсон Джексон и Иэн Гарри.

- В чем он сильнее соперника, что может стать преимуществом в бою с Мэгни?

- Шавкат моложе и более голоден, это, думаю, один из ключевых факторов, конечно, технически более разносторонний. Нил крепкий орешек, его кардио и огромный опыт в боях - серьезная проверка для любого, поэтому, главное, не дать ему "засушить" бой.

- Какие шансы у Рахмонова победить соперника досрочно?

- Я уверен, что Шавкат не ставит себе цели, в принципе, только финишировать соперников, просто так складывается удачно, и если есть возможность завершить бой досрочно, то, конечно, он этим воспользуется. Но болельщики должны понимать, что бои могут проходить и всю дистанцию.

- Расскажите про спарринг Шавката с Усманом.

- Назвать это полноценным жестким спаррингом нельзя. Усман очень умный парень, и поэтому судить очень сложно, да, было пару эпизодов, где Шавкат явно выиграл, но, возможно, Камару лишь дал ему такую возможность, чтобы "прощупать" новичка из ТОП-15. В целом это полезно для обоих. Впереди у каждого назначен бой, который каждый из них хочет выиграть.

Бой пройдет в воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США), в рамках турнира UFC Vegas 57. Также на этом ивенте выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4), а Нурданбек проведет поединок с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.