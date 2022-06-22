Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Названы шансы Рахмонова на победу над "Сенсацией" в UFC

Названы шансы Рахмонова на победу над "Сенсацией" в UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/
Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Тренер Шавката Рахмонова (15-0) из зала Sanford MMA Саид Сапаров в интервью mmafighters.kz рассказал о подготовке казахстанца к бою с Нилом Мэгни (26-8) и назвал его преимущество над соперником.

- В какой форме Шавкат подошел к бою?

- Шавкат в отличной форме, прошел основной сбор в Казахстане, где очень много боролся. Здесь были контрольные спарринги с топовыми полусредневесами как Камару Усман, Мухаммед Берхамов, Джэйсон Джексон и Иэн Гарри.

- В чем он сильнее соперника, что может стать преимуществом в бою с Мэгни?

- Шавкат моложе и более голоден, это, думаю, один из ключевых факторов, конечно, технически более разносторонний. Нил крепкий орешек, его кардио и огромный опыт в боях - серьезная проверка для любого, поэтому, главное, не дать ему "засушить" бой.

- Какие шансы у Рахмонова победить соперника досрочно?

- Я уверен, что Шавкат не ставит себе цели, в принципе, только финишировать соперников, просто так складывается удачно, и если есть возможность завершить бой досрочно, то, конечно, он этим воспользуется. Но болельщики должны понимать, что бои могут проходить и всю дистанцию.

- Расскажите про спарринг Шавката с Усманом.

- Назвать это полноценным жестким спаррингом нельзя. Усман очень умный парень, и поэтому судить очень сложно, да, было пару эпизодов, где Шавкат явно выиграл, но, возможно, Камару лишь дал ему такую возможность, чтобы "прощупать" новичка из ТОП-15. В целом это полезно для обоих. Впереди у каждого назначен бой, который каждый из них хочет выиграть.

Стало известно точное время начала боев Морозова и Рахмонова в UFC

Бой пройдет в воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США), в рамках турнира UFC Vegas 57. Также на этом ивенте выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4), а Нурданбек проведет поединок с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.

В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.
Делайте свои прогнозы!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Морозов Сергей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:47
UFC
Названы шансы Рахмонова на победу над "Сенсацией" в UFC Названы шансы Рахмонова на победу над "Сенсацией" в UFC
Вчера , 22:31
UFC
Жумагулов ответил Тактарову после поражения в UFC Жумагулов ответил Тактарову после поражения в UFC
Вчера , 22:04
UFC
Уволили? Жумагулов сделал заявление о своем будущем в UFC Уволили? Жумагулов сделал заявление о своем будущем в UFC
Вчера , 19:02
UFC
Найдено объяснение "наказанию" Исмагулова после пятой победы в UFC Найдено объяснение "наказанию" Исмагулова после пятой победы в UFC
Вчера , 17:20
UFC
МакГрегор без боя поднялся в рейтинге UFC МакГрегор без боя поднялся в рейтинге UFC
Вчера , 16:53
UFC
UFC "наказал" казаха после пятой подряд победы UFC "наказал" казаха после пятой подряд победы
Вчера , 11:23
UFC
"Многих от этого будет бомбить". Менеджер сделал заявление о возвращении Хабиба в UFC "Многих от этого будет бомбить". Менеджер сделал заявление о возвращении Хабиба в UFC
Вчера , 10:37
UFC
Новый контракт с UFC, или что стоит на кону в бою Морозова на этой неделе Новый контракт с UFC, или что стоит на кону в бою Морозова на этой неделе
Вчера , 09:43
UFC
Стало известно точное время начала боев Морозова и Рахмонова в UFC Стало известно точное время начала боев Морозова и Рахмонова в UFC
Вчера , 00:02
UFC
UFC назвал главное качество Морозова перед боем с обидчиком Жумагулова UFC назвал главное качество Морозова перед боем с обидчиком Жумагулова
20 июня, 23:40
UFC
Экс-соперник Исмагулова сделал заявление о судействе и обратился к UFC Экс-соперник Исмагулова сделал заявление о судействе и обратился к UFC
20 июня, 17:40
UFC
Эксперт нашел Исмагулову достойного соперника после пятой победы в UFC Эксперт нашел Исмагулову достойного соперника после пятой победы в UFC
20 июня, 16:02
UFC
Исмагулов высказался о следующем сопернике в UFC Исмагулов высказался о следующем сопернике в UFC
20 июня, 15:08
UFC
Решение судей в бою Исмагулова вызвало несогласие у бойца UFC Решение судей в бою Исмагулова вызвало несогласие у бойца UFC
20 июня, 14:11
UFC
Зачем "Ковбой"? Три идеальных соперника для Исмагулова в UFC Зачем "Ковбой"? Три идеальных соперника для Исмагулова в UFC
20 июня, 12:48
UFC
Дамир Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC Дамир Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC
20 июня, 11:00
UFC
Первый американец и фартовая арена. Что нужно знать о следующем бое Рахмонова в UFC Первый американец и фартовая арена. Что нужно знать о следующем бое Рахмонова в UFC
20 июня, 09:18
UFC
"Не понимаю судей". Рахмонов раскрыл причину победы Чимаева в последнем бою UFC "Не понимаю судей". Рахмонов раскрыл причину победы Чимаева в последнем бою UFC
19 июня, 22:25
UFC
Дамир Исмагулов ворвался в топ-список после пятой победы в UFC Дамир Исмагулов ворвался в топ-список после пятой победы в UFC
19 июня, 17:11
UFC
Жалгас Жумагулов согласился на еще один бой в UFC. Подробности Жалгас Жумагулов согласился на еще один бой в UFC. Подробности
19 июня, 16:17
UFC
Исмагулов? Определены обладатели бонусов в UFC Исмагулов? Определены обладатели бонусов в UFC
19 июня, 11:42
UFC
"Казах. Запомните!". Исмагулов разобрал свою пятую победу в UFC "Казах. Запомните!". Исмагулов разобрал свою пятую победу в UFC
19 июня, 11:11
UFC
Куат Хамитов обратился к Дамиру Исмагулову после победы в UFC Куат Хамитов обратился к Дамиру Исмагулову после победы в UFC
19 июня, 07:36
UFC
В UFC отреагировали на пятую подряд победу Дамира Исмагулова В UFC отреагировали на пятую подряд победу Дамира Исмагулова
19 июня, 06:59
UFC
Дамир Исмагулов после победы провозгласил себя новым королем UFC Дамир Исмагулов после победы провозгласил себя новым королем UFC
19 июня, 06:49
UFC
Судьи UFC поменяли решение в победном бою Дамира Исмагулова Судьи UFC поменяли решение в победном бою Дамира Исмагулова
19 июня, 06:38
UFC
Видео полного боя, или как Дамир Исмагулов победил "Грузинского викинга" в UFC Видео полного боя, или как Дамир Исмагулов победил "Грузинского викинга" в UFC
19 июня, 06:17
UFC
Дамир Исмагулов одержал пятую победу подряд в UFC Дамир Исмагулов одержал пятую победу подряд в UFC
18 июня, 16:39
UFC
Исмагулов выбрал лучшего в споре между Месси и Роналду Исмагулов выбрал лучшего в споре между Месси и Роналду
18 июня, 15:55
UFC
"Мне нравились Вагнер Лав и Жо". Исмагулов рассказал о своем увлечении футболом "Мне нравились Вагнер Лав и Жо". Исмагулов рассказал о своем увлечении футболом

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus