Названо условие для боя между Рахмоновым и Чимаевым

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в интервью Vesti.kz высказался о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который пройдет 21 октября на турнире UFC 294.

Он предположил, что Чимаев в случае победы, будет претендентом на пояс в весе 77 килограммов, что, возможно, позволит говорить о бое с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

"Интересная история у Хамзата Чимаева, все думали, что он уже перешел в средний дивизион, а он дерется с экс чемпионом, первым рейтингом этого веса Камару Усманом. Скорее всего, если выиграет Чимаев, то он будет обязательным претендентом за пояс в весе 77 килограммов. У тут гадать не приходится, мы все-таки можем увидеть обсуждаемый и возможный бой Чимаев vs Рахмонов. И еще интересно, что, Шавкат стоит в декабре, как раз в этом месяце, будет защищать свой титул Леон Эдвардс. По моему мнению, гипотетически может быть, если соперник чемпиона слетает - Шавкат Рахманов может его заменить, и, возможно, уже в этом году у него будет шанс забрать пояс UFC", - заявил Карабала.

Сам Рахмонов в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе. Поединок в полусреднем весе пройдет в рамках турнира UFC 296. Это будет последний ивент промоушена в 2023 году.

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